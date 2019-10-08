РИАМО – 8 окт. Столичные экстренные службы встретят пассажирский железнодорожный состав из Германии, где в одном из вагонов выявлено многократное превышение радиационного фона, сообщает во вторник «Интерфакс».

По данным источника издания, поезд из Берлина должен был прибыть на Белорусский вокзал в 19:35.

«Поступила информация от пограничных служб сопредельного государства, что в одном из вагонов в купе и туалете на границе Польши и Белоруссии было зафиксировано многократное превышение радиационного фона. Источник радиации будет установлен после прибытия поезда», – сказал источник.

Кроме того, он считает, что следы радиации мог оставить один из пассажиров поезда, который проходит лечение от онкологического заболевания.

Официального подтверждения данной информации пока нет.