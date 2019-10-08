РИАМО - 8 окт. Скорость движения транспорта снизили до 20 километров в час на шести улицах столицы, расположенных рядом с Московским государственным университетом, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения» Москвы.

Раньше на дорогах рядом с вузом допускалась скорость движения 40 километров в час.

«На Воробьевых горах расположены учебные и жилые корпуса университета, на улицах гуляет большое количество москвичей и гостей столицы, в том числе студенты и преподаватели вуза. При этом автомобилисты и мотоциклисты часто превышают здесь допустимую скорость, что приводит к авариям. Для безопасности пешеходов мы решили снизить скорость движения транспорта на 20 километров в час», – отмечается в сообщении.

Скорость снизили на улицах Менделеевской, Лебедева, Колмогорова, Академика Хохлова, Академика Самарского и на участке Университетской площади – от улицы Академика Самарского до Университетского проспекта.

Столичным водителям рекомендовали быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.