РИАМО - 8 окт. По итогам третьего квартала этого года в Москве получили страховые выплаты по городской программе страхования жилья свыше 4,1 тысячи семей, более 95% выплат были связаны с заливами квартир из-за аварий систем водоснабжения, отопления, канализации, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Для участия в программе москвичи вносят своевременную ежемесячную оплату страховых взносов по льготным тарифам, которая составляет 1,87 рубля за квадратный метр.

«За третий квартал 2019 года по программе страхования жилья москвичи получили 152,27 миллиона рублей выплат по страховым случаям, это на 16,85 миллиона больше размера выплат за аналогичный период прошлого года», – заявил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что больше всего выплат по страховке получили жители востока столицы – произошел 661 страховой случай, выплачено 28,89 миллиона рублей. Далее идут юго-восток (639 случаев, 16,65 миллиона рублей) и северо-восток (578 случаев, 18,43 миллиона рублей).

С 2012 по 2019 годы к городской программе страхования присоединились 500 тысяч жителей столицы, и на сегодняшний день свыше 2 миллионов семей имеют действующие договоры страхования.

Городская программа добровольного страхования жилья работает в Москве с 1995 года. Договоры страхования защищают имущество от стихийных бедствий, пожаров, взрывов по любой причине, а также от аварий систем отопления, водопровода, систем канализации и внутренних водостоков.