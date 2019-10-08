РИАМО – 8 окт. На ВДНХ разместится стенд Московской области в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень», гостей стенда будет угощать робот, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подмосковье примет участие в XXI российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2019», которая пройдет в столице с 9 по 12 октября. Экспозиция региона разместится на площади 160 квадратных метров в центральной части основного павильона ВДНХ, будет удивлять и радовать всех гостей и участников выставки.

«Главным кулинаром нашего роботизированного кафе на стенде Подмосковья будет педантичный и проворный робот. Он приготовит мороженое из козьего молока наших фермеров и будет угощать всех гостей», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Робота представит подмосковный агрохолдинг «Виктория Эстейт». Сотрудники компании назвали робота Вики и считают, что это будущее, которое наступило уже сегодня. Вики умеет готовить полезное и вкусное лакомство – мороженое на основе козьего молока от Caprica.

«Молочный холдинг Caprica – это одно из успешных предприятий по производству и переработке молочной продукции из козьего молока на территории Подмосковья. Лучшие породы коз и современные технологии делают продукцию холдинга по-настоящему хорошим и конкурентоспособным продуктом, с которым смогут познакомиться участники выставки», – подчеркнул Разин.

Приготовление мороженого будет происходить на глазах у посетителей. Заказ Вики примет с помощью голосового управления. И по заявке она с помощью роботизированной руки приготовит рожок с мягким мороженым. Процесс займет не больше 2 минут. В ассортименте более 10 сортов мороженого. Вики будет угощать и горячим кофе.

«Для приготовления мороженого также будет использована клубника, выращенная на территории агрокластера Victoria Industrial Park. Это самый крупный проект в регионе по выращиванию ягоды», – отметил министр.

Робот создан в России. Обычно роботы внешне похожи на электронные терминалы и вместо лица у них экран с изображением. Образ Вики близок к образу человека. Это яркая девушка с красивыми выразительными глазами, «живой» пластикой и жестами. Работает без отдыха и умеет создавать веселое настроение. К тому же она способна поддерживать живой диалог с собеседником – распознает речь и по ключевым словам ищет ответы в своей базе знаний.

«Приходите не стенд Московской области и познакомьтесь с нашей продукцией, а также с Вики и другими роботизированными инновациями региона», – заключил Разин.