РИАМО – 8 окт. В Госдуму внесли проект закона, по которому может быть принято решение о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров за распространение запрещенной в России информации, сообщает РИА Новости.

«В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие — «организатор сервиса обмена сообщениями», — сказал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, один из авторов проекта Андрей Клишас.

Он пояснил, что поправками вносятся изменения в КоАП России об административной ответственности указанных организаторов сервисов.

По его словам, практика в стране показывает, что проще заблокировать пользователя, а не его отдельные сообщения. При этом поправки исключают обязательство владельцев мессенджеров проверять содержимое электронных писем и оценивать их правомерность.

«Законопроектом на оператора будет возложена обязанность исключительно по блокировке передачи пользователем электронных сообщений и только на основании информации и соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти», — добавил Клишас.