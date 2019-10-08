РИАМО - 8 окт. Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты зарплаты работникам предприятия в Подмосковье с февраля по сентябрь текущего года, общая задолженность составляет свыше 31 миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы работникам федерального государственного унитарного предприятия по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы)», – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что с февраля по сентябрь этого года руководство предприятия, основным видом деятельности которого является разведение пушных зверей, не выплачивало заработную плату 147 работникам. В результате общая задолженность составила более 31 миллиона рублей.

Следователи проведут допрос потерпевших, руководства организации и иных лиц, затребуют необходимую финансово-хозяйственную документацию предприятия для бухгалтерской экспертизы.

Сейчас решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера для последующего возмещения ущерба работникам предприятия.

Расследование уголовного дела продолжается.