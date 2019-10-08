РИАМО – 8 окт. Суд привлек к ответственности собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения в городском округе Шаховская, не оплатившего штраф за нарушение земельного законодательства в установленный срок, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

В марте 2019 года была проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении АО «Ивашково», собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 16,6 гектара, расположенных в городском округе Шаховская.

«Во время проверки было выявлено нарушение земельного законодательства, выразившееся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», – говорится в сообщении.

По этой причине собственник земельных участков сельскохозяйственного назначения был привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 450 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен.

За неуплату административного штрафа в срок управлением Россельхознадзора был составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела направлены в судебный участок №318 Шаховского судебного района Московской области для принятия решения.

«В сентябре 2019 года решением мирового суда <...> постановление управления изменено путем снижения административного штрафа с 900 тысяч рублей до 450 тысяч рублей в связи с тяжелым материальным положением собственника», – уточняется в сообщении.