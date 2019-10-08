РИАМО - 8 окт. Дорожные службы завершили ремонт части мостового сооружения на 72 километре Егорьевского шоссе в подмосковном Орехово-Зуеве, движение транспорта перевели на обновленную полосу и организовали реверсивное движение со светофорным регулированием, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Путепровод протяженностью порядка 57 метров служит проездом к городу Егорьевску более чем для 2,5 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Интенсивность движения на участке составляет свыше 10 тысяч автомобилей в сутки», – отмечается в сообщении.

На полосе обновили дорожное покрытие, заменили деформационные швы, установили барьерное и перильное ограждения. Разметку нанесут после завершения работ на обеих сторонах движения. Подрядная организация приступила к фрезерованию асфальтобетонного покрытия на второй полосе и разборке элементов подмостового пространства. Сейчас также готовят мостовую плиту под устройство гидроизоляции.

Завершить работы планируют в декабре 2019 года.

Всего в Подмосковье в этом году планируют отремонтировать 26 искусственных сооружений, девять из них отремонтируют капитально. Ремонт на 14 сооружениях планируют завершить в конце 2019 года, а на 12 объектах – в 2020 году.