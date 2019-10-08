РИАМО – 8 окт. Почти 40 нарушений в содержании домов в Раменском городском округе устранены по предписаниям Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Организации «Адамант» и «МОИС Эксплуатация» оштрафованы на 70 тысяч рублей за допущение 37 нарушений в содержании управляемых ими домов. Нарушения выявлены инспекторами в ходе проверок обращений жителей.

«При проверке домов №№36/1, 36/3, 36/4 по улице Наты Бабушкиной в поселке Ильинский Раменского городского округа зафиксированы повреждение облицовочной плитки крылец, кирпичной кладки наружных стен, отделки помещений, проседание отмостки, наличие мусора в приямке, отсутствие запорного устройства на люке выхода на кровлю», – отмечается в сообщении.

Кроме того, звенья наружного водостока козырька над входом в подъезд оказались разомкнуты, а осветительная арматура – разукомплектована, наблюдений за трещинами в стенах управляющей организацией «Адамант» не производилось.

Проверки состояния домов №№14 и 18 на улице Дергаевская, управляемых «МОИС Эксплуатация», выявили повреждение штукатурки цоколя и дверей переходных лоджий.

Также в доме №18 на стенах и потолках мест общего пользования оказался нарушен штукатурно-окрасочный слой, на канализационном лежаке в подвале зафиксирована трещина, нарушающая герметичность системы канализации. В доме №14 отмостка по периметру заросла травой, потрескалась, подвалы затопило из-за нарушенной теплоизоляции на трубопроводах, чердачные и подвальные помещения оказались захламлены строительным и бытовым мусором.

Административные производства обернулись для управляющих организаций необходимостью выплатить денежные штрафы.

Отчасти благодаря такому наказанию выданные жилищными инспекторами предписания об устранении нарушений исполнены сотрудниками организаций своевременно и в полном объеме, что подтвердили последующие контрольные проверки.