РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 окт. В усадьбе Ивановское в подмосковном Подольске в среду откроют выставку гравюр с историческими видами Европы, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В усадьбе Ивановское Подольска 9 октября в 14:30 состоится открытие совместного с Государственным музеем-усадьбой «Остафьево» – «Русский Парнас» выставочного проекта (выставки гравюр) Федерального музея профессионального образования «Вам сплошь Европа вся из края в край знакома…». На выставке будут представлены гравюры с видами знаковых для россиян в XVIII-XIX веков достопримечательных мест Англии, Германии, Франции, Италии», – говорится в сообщении.

Многие из видов, запечатленных на гравюрах, были описаны в путевых заметках Вяземского и в «Письмах русского путешественника» Карамзина – знаменитых обитателей остафьевского дома, связанных с заграничными путешествиями владельцев усадьбы Ивановское. Выставка продлится до 10 ноября.