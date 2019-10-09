РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 окт. В нескольких населенных пунктах Домодедова в среду с 09:00 до 17:00 запланировано отключение электричества, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с проведением плановых работ по расчистке трассы ожидается нарушение электроснабжения в следующих населенных пунктах: микрорайон Белые Столбы (полностью частный сектор); деревня Артемьево», - говорится в сообщении.

Также в связи с плановыми работами отключение света ожидается в микрорайоне Востряково на улицах 2-я Прудовая, Восточная, Железнодорожная, Новая, Школьная, проспект 1 Мая; в микрорайоне Барыбино на улицах Куйбышева, Советская, Пушкина, Чкалова, Макаренко, Петровская.

Кроме того в указанный промежуток времени на 30 минут отключат электричество в деревне Поливаново.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в материале.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.