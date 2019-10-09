РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 окт. В семи домах микрорайона Климовск Подольска временно не будет отопления в среду из-за плановых ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 9 октября управлением теплоснабжения МУП «СЕЗ» запланированы ремонтные работы на двух участках теплотрассы. Ремонт будет выполняться с 9:00 до 17:00. Поэтому в данный отрезок времени будет приспущено отопление по следующим адресам: улица Ленина, дома №№14, 16; улица Победы, дома №№2/18, 4, 6; 8 Марта, дом №12; Революции, дом №4 (подъезды 1, 2, 3, 4)», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.