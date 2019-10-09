РИАМО - 9 окт. В столичном парке искусств «Музеон» в среду несколько деревянных экспонатов накроют специальными чехлами из-за предстоящих холодов, до весны нельзя будет увидеть сидящего на скамейке «Буратино», необычного «Кардинала» и «Ангела-хранителя» с протянутой рукой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Некоторые экспонаты парка искусств «Музеон» 9 октября накроют специальными чехлами. Дело в том, что деревянные скульптуры, в отличие от каменных, крайне чувствительны к погодным условиям», - говорится в сообщении.

На «зимовку» отправятся статуи из той части парка, где в основном располагаются скульптурные композиции на сказочные и мифологические темы. В течение нескольких месяцев нельзя будет увидеть сидящего на скамейке «Буратино», необычного «Кардинала» и «Ангела-хранителя» с протянутой рукой. А когда в столицу вернется тепло, их раскроют, почистят и приведут в порядок.

Помимо «Музеона», в Москве существуют и другие парки скульптур. Еще один должен появиться к концу года в Бибиреве.