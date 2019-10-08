РИАМО - 8 окт. «Мособлгаз» принял участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2019), на мероприятии предприятие презентовало свой проект «Система многоуровневого контроля состояния объектов газораспределительной сети», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Корпоративная команда «Мособлгаза» в рамках образовательного проекта «Школа технологического лидерства» вынесла на экспертную дискуссию проект «Система многоуровневого контроля состояния газораспределительной сети», который разрабатывается с целью сокращения избыточной нагрузки на выездные аварийные бригады предприятия путем оптимизации ложных срабатываний системы», – отмечается в сообщении.

В числе главных целей данного проекта – снижение операционных затрат и повышение безопасности объектов газовых сетей.

Молодые специалисты предприятия также приняли участие в молодежном дне форума и посетили встречу участников с министром энергетики РФ Александром Новаком и министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым, которые ответили на вопросы молодежи и мотивировали на дальнейшее профессиональное развитие.