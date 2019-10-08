РИАМО – 8 окт. Работодателям Подмосковья напомнили о необходимости проводить комплекс работ по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в зимний период, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Охлаждение человека как общее, так и локальное способствует изменению его двигательной активности, нарушает координацию и способность выполнять точные операции; вызывает тормозные процессы в коре головного мозга, способствует развитию патологии. Основная роль в защите человека от холода принадлежит поведенческой терморегуляции, которая заключается в активном целенаправленном регулировании термической нагрузки на организм», – говорится в сообщении.

В связи с необходимостью проведения работ на открытой территории в холодный период года, в неотапливаемых помещениях большое значение имеет обеспеченность работников комплексом средств индивидуальной защиты от холода. Чтобы избежать локального охлаждения тела и уменьшения общих теплопотерь с поверхности тела, работников нужно обеспечивать спецодеждой, рукавицами, обувью, головными уборами, имеющими соответствующую теплоизоляцию.

Чтобы нормализовать тепловое состояние человека, предприятие должно разработать режим труда, предусматривающий регламентацию времени непрерывного пребывания на холоде и продолжительность обогрева. Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление функционального состояния работника после выполнения физической работы. В обеденный перерыв работник обеспечивается горячим питанием. Начинать работу на холоде следует не ранее, чем через 10 минут после приема горячей пищи.

«В целях нормализации теплового состояния температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21-25 градусов. Помещение следует оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп, температура которых должна быть в диапазоне 35-40 градусов. Во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в работе находиться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 минут при температуре воздуха до минус 10 градусов и не более 5 минут при температуре воздуха ниже минус 10 градусов», – добавляется в сообщении.

Если температура воздуха ниже нормированной, работодатель обязан сократить продолжительность рабочей смены или время непрерывного пребывания на рабочем месте или обеспечить рабочих спецодеждой с должной теплоизоляцией.