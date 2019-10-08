РИАМО – 8 окт. В России запущен целевой отбор проектов в рамках инициативы «100 лидеров развития социальной сферы» по тематикам «Детский отдых и культурно-познавательный туризм» и «Формирование инклюзивной среды для лиц с ОВЗ (не инфраструктурной) в различных организациях и учреждениях», говорится в сообщении пресс-службы Агентства стратегических инициатив.

«В рамках целевого отбора «Детский отдых и культурно-познавательный туризм» определены следующие приоритетные направления: тиражирование лучших практик организации детского отдыха и культурно-познавательного туризма, включая экологическое просвещение; практики организации школьных путешествий; инновационные программы детского развивающего отдыха», – отмечается в сообщении.

Кроме того, здесь также определено приоритетное направление – региональные и муниципальные практики создания благоприятных условий для развития и организации детского отдыха и туризма.

В рамках целевого отбора «Формирование инклюзивной среды для лиц с ОВЗ (не инфраструктурной) в различных организациях и учреждениях» определены приоритетные направления: проекты, направленные на социализацию и интеграцию лиц с ОВЗ; корпоративные обучающие программы для сотрудников, направленные на повышение уровня осведомленности в вопросах инклюзии; практики организации тактичного и безопасного обслуживания лиц с ОВЗ, обеспечивающие их максимальный уровень независимости и самостоятельности.

Среди приоритетных направлений также: организационные и технические решения, обеспечивающие доступность предоставляемых услуг и мероприятий всеми типами и видами организаций и учреждений; решения и элементы визуальной поддержки, которые помогают лицам с особенностями взаимодействовать с окружающим миром, формировать уверенность в себе, получать позитивные ожидания, используя возможность предварительного просмотра – например, социальная история.

В число приоритетных направлений этого целевого отбора также входят: общие методы адаптации контента, сайта, социальных сетей и другой информации для обслуживания лиц с ОВЗ (как адаптировать контент, как сделать информацию и событие доступными); просветительская деятельность, направленная на предотвращение буллинга в инклюзивной среде, повышение толерантности, разрушение барьеров в общении с лицами с ОВЗ; практики обеспечения участия лиц с особенностями в массовых мероприятиях.

Кандидатам на участие в программе необходимо представить свой проект с доказанным социальным эффектом. Проект должен находиться в стадии реализации и быть обеспеченным кадровой и ресурсной базой. Среди основных критериев – наличие системного эффекта и измеримость результата проекта.

Заявки на участие в целевом наборе принимаются на сайте Агентства стратегических инициатив.

Самые интересные проекты агентство возьмет на поддержку и сопровождение. Лидеры проектов смогут пройти акселерацию, получить экспертные рекомендации по направлениям дальнейшего развития, наставничество от ведущих экспертов, получить помощь в тиражировании и масштабировании проекта, содействие в устранении административных барьеров.

Прием заявок продлится до 14 октября.