РИАМО - 8 окт. Ранее судимого жителя Кирова задержали за смертельное ранение пассажира электрички в Сергиевом Посаде, пострадавший скончался в больнице, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«По данным следствия, в ночное время на железнодорожной платформе Сергиев Посад ранее судимый житель города Кирова, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес удар ножом в область шеи пассажиру электропоезда. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, однако во время операции скончался», - говорится в сообщении

В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Следствие продолжает сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.