РИАМО - 8 окт. За девять месяцев 2019 года на объектах дорожно-мостового строительства силами специалистов Мосгосстройнадзора проведено 845 проверок, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Среди проверяемых объектов были участки Южного дублера Кутузовского проспекта, Балочный мост (участок Северо-Западной хорды), участок Дорожной улицы от Кантемировской до МКАДа.

«По поручению мэра Сергея Собянина специалисты комитета уделяют особое внимание качеству строительства на дорожных объектах города, так как несвоевременное выявление нарушений может привести к демонтажу существующих конструкций и негативно повлиять на эксплуатационные характеристики объекта в целом», - сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Участие в 206 проверках также приняли специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ГБУ «ЦЭИИС»). Они проверяли используемые материалы и проводили инструментальные обследования конструкций. Всего эксперты ЦЭИИС провели 1415 обследований, по итогам 919 из которых получены положительные заключения, а по итогам 496 – отрицательные.

«По всем отрицательным заключениям приняты меры. Как отмечает начальник управления по надзору за объектами дорожно-мостового строительства Мосгосстройнадзора Кирилл Морозов, значительная часть нарушений устраняется в установленные сроки, что подтверждают повторные проверки. За несвоевременное устранение нарушений применяются меры административного воздействия», - отмечается в материале.

Чаще всего проблемы нарушения касаются толщины асфальтового покрытия, дефектов бетонированных поверхностей и так далее. По итогам проверок за выявленные нарушения техническим заказчикам и строительным организациям вынесено 525 постановлений на общую сумму штрафов в 51,72 миллиона рублей.

На данный момент на контроле Мосгосстройнадзора находится 135 объектов дорожно-мостового строительства в столице.