РИАМО - 9 окт. Впервые в городской клинической больнице №13 департамента здравоохранения Москвы начинает работать школа по уходу за тяжелобольными пациентами «От сердца к сердцу», говорится в сообщении пресс-службы департамента.

«Занятия для родственников в школе для тяжелобольных будут вести специалисты, которые владеют уникальными навыками по уходу за маломобильными пациентами. Только за прошедший год мы обеспечили 560 пациентам комфортную среду благодаря заботе патронажных специалистов, знающих свое дело», – отметил главный врач больницы №13 Сергей Аракелов.

Он уточнил, что за четыре года более тысячи семей узнали, как правильно ухаживать за больными, как готовить диетическое питание и создавать безбарьерную среду.

Первое занятие школы пройдет в среду с 15:00 до 16:00 по адресу: станция метро «Автозаводская», станция метро «Дубровка», улица Велозаводская, дом 1/1. Предварительной записи не требуется.