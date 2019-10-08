РИАМО – 8 окт. Вечером во вторник заторы на столичных улицах и магистралях достигли семи баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильные заторы отмечаются в центре мегаполиса. Скорость движения в Тверском районе составляет 10 километров в час.

Автомобилисты рискуют потерять время из-за заторов на МКАД и Третьем транспортном кольце.

На Ленинградском проспекте пробка в сторону центра, на выезд из города «стоят» проспект маршала Жукова, Профсоюзная улица, Кутузовский проспект, Варшавское шоссе, Люблинская улица, Ленинский проспект, Новорязанское шоссе, Ленинградский проспект и другие улицы.

К 20:00 заторы уменьшатся до пяти баллов, а в 21:00 прогнозируют уже три балла. Свободными дороги станут в 22:00.