РИАМО - 9 окт. Всероссийский экономический диктант на тему «Сильная экономика - процветающая Россия» напишут во всех субъектах РФ, одной из главных целей диктанта является просвещение населения и привлечение внимания к экономическим вопросам страны.

В этом году этот диктант будет проводиться в третий раз. Акция начинается в среду по всей России на 1515 площадках. Также будет 11 зарубежных площадок.

Будут две центральные площадки - Финансовый университет и Московский авиационный институт. По итогам диктанта будут сформулированы практические рекомендации о том, какие аспекты следует учесть в экономическом образовании, на что обратить внимание составителям школьных и вузовских программ по экономике.

Все желающие смогут написать упрощенную версию диктанта в режиме онлайн.

Впервые акция была проведена в 2017 году и стала ежегодной. В 2018 году диктант проводился на 1294 площадках в 83 субъектах РФ, а также за рубежом - в Таджикистане, Молдавии и Монголии. В акции приняло участие 98538 человек, что почти в два раза превысило количество участников 2017 года.