РИАМО - 9 окт. В военном комиссариате Московской области в среду в связи с началом осеннего призыва граждан на военную службу состоятся горячая линия и пресс-конференция.

Горячая линия будет работать с 11:00 до 12:00.

На все интересующие вопросы по осеннему призыву ответят по телефонам: 8(495)332-70-60, 8(495)332-70-62.

Горячая линия и пресс-конференция состоятся в конференц-зале военного комиссариата Московской области по адресу: Москва, улица Малая Юшуньская, дом 1, корпус 2 (станция метро «Севастопольская»).

Весенний призыв проводился в 83 субъектах Российской Федерации. За последние 5 лет количество граждан, уклонившихся от призыва на военную службу в стране сократилось с 6157 (осень 2014 года) до 1613 человек (осень 2018 года).