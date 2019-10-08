РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 окт. Отключение горячей воды проведут по ряду адресов в подмосковном Красногорске 9 октября, также несколько домов останутся без холодной воды, сообщается на официальном сайте ПАО «Водоканал».

«Девятого октября с 9:30 до 18:00 будет отключена подача воды. Без холодной воды: Заводская, дом №4, Строительная, дома №№3, 5. Без горячей воды: улица Строительная, дома №№3, 5, улица Королева, дом №9, Южный бульвар, дома №№2, 4, 6, улица Заводская, дома №№2, 21, 22, 27, 31, 18/1, 18/2», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что отключение связано с ремонтными работами.