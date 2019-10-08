РИАМО - 8 окт. Новый застройщик ЖК «Рависсант» в Москве намерен приступить к работам уже весной 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Застройщик ООО «Атлант» получил право аренды на земельный участок с недостроенным ЖК и обязательства перед гражданами совсем недавно. Заявление о передаче права было удовлетворено Арбитражным судом в мае 2019 года.

«В настоящее время идет процесс оформления права аренды на земельный участок на ООО «Атлант». Завершить его планируется в октябре 2019 года. Затем до конца ноября мы намерены получить градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) и в марте 2020 года – разрешение на строительство», – сказал представитель ООО «Атлант».

В то же время зампред Москомстройинвеста Александр Гончаров порекомендовал застройщику уже начинать активную работу с проектной организацией.

«Не надо ждать. Эти процессы – проектирование в части конструктива объекта, оформление земельно-правовых отношений – необходимо запараллелить. Кроме того, нет препятствий для того, чтобы уже сейчас начать работы по обследованию объекта», – пояснил он.

По словам Гончарова, это позволит более оперативно решить вопрос с получением необходимой документации. Кроме того, он отметил важность налаживания работы с участниками долевого строительства. Строительство ЖК стоит на контроле. Так, следующее совещание по нему в аналогичном составе намечено на декабрь 2019 года.

Строительство ЖК «Рависсант» началось в 2012 году и было приостановлено в 2015. Вскоре ЖК был признан проблемным и включен в дорожную карту. В отношении застройщика – АО «Керамо» – введено конкурсное производство. На данный момент только девять из 29 домов находятся в высокой степени готовности. Еще в 17 начаты строительные работы.