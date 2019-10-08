РИАМО (БАЛАШИХА) – 8 окт. Экология стала главной темой муниципального этапа конкурса театральных постановок, который прошел в школе №8 в микрорайоне Кучино подмосковной Балашихи, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы члена фракции «Единая Россия», депутата Мособлдумы Тараса Ефимова.

Муниципальный этап конкурса театральных постановок «ЭКОтеатр Подмосковья», организатором которого выступила Московская областная дума, прошел 7 и 8 октября. Ефимов приветствовал участников конкурса, пожелал ребятам победы и новых друзей.

«В рамках празднования Года театра Мособлдума совместно с управлением по образованию администрации Балашихи проводит театральный конкурс среди школьных театров городского округа. Темой нынешнего конкурса выбрана тема экологии – наиболее актуальная как для нашего города, так и для всей Московской области», – сказал депутат.

Муниципальный этап проводился по нескольким номинациям: лучший музыкальный, фольклорный, музыкально-этнографический спектакль; лучший драматический спектакль; лучший хореографический, пластический, кукольный спектакль.

Ефимов добавил, что по итогам выступлений школьных коллективов жюри определит три лучшие постановки (один победитель в каждой номинации), которые представят муниципалитет на региональном этапе, а если повезет, то и в финале. Результаты станут известны 9 октября.

Директор учебно-методический центра управления по образованию Татьяна Рожкова рассказала, что всего на конкурс подали заявки 12 школьных коллективов. Это ребята от 7 до 15 лет.

«Жюри оценивает не только художественный уровень исполнения, но и оригинальность постановки и соответствие экологической тематике», – пояснила Рожкова.