РИАМО – 8 окт. Росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, устроившего дорожный конфликт на востоке столицы, дать вразумительного объяснения своему поступку мужчина не смог, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

Инцидент произошел на проезжей части на улице Кусковская.

«После столкновения двух иномарок один из водителей силой вытащил из салона автомобиля другого участника ДТП. Затем агрессивно настроенный мужчина, взяв в руки огнетушитель, нанес механические повреждения автомобилю другого участника аварии. Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны пресекли противоправные действия и задержали буйного гражданина. Дать вразумительного объяснения своему поступку мужчина не смог», – говорится в сообщении.

Кроме того, от него исходил резкий запах алкоголя.

Позднее удалось установить, что 49-летний уроженец Саратовской области управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением, он совершил столкновение с автомобилем, следующим в попутном направлении.

«Пытаясь выместить свою злобу, злоумышленник пустил в ход кулаки и подручные средства», – добавляется в сообщении.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции.