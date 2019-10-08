РИАМО – 8 окт. На территории городского округа Истра и Рузского городского округа проходит опытная эксплуатация мобильного приложения для контроля за соблюдением сроков и качества работ по борьбе с борщевиком Сосновского, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В настоящее время завершена оцифровка территорий с борщевиком и указанием ответственных сотрудников, сроков и видов работ по его устранению.

«Благодаря разработанной системе в режиме онлайн удалось выявить 85 тысяч гектаров земельных участков с опасным растением», – отмечается в сообщении.

Ожидается, что внедрение мобильного приложения позволит не только систематизировать работу частных подрядных организаций и муниципальных инспекторов по плановой обработке территорий с внесением результатов в РГИС в виде фотоотчетов и геотрекирования, но и позволит оперативно доводить до исполнителей информацию о появлении новых очагов поражения.

Борщевик Сосновского – одно из самых распространенных растений в средней полосе России. Его опасность заключается в том, что сок растения при попадании на кожу человека может вызывать ожоги. Особенно опасен сок при попадании в глаза, так как под воздействием ультрафиолета может возникнуть ожог роговицы, а впоследствии – слепота.

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