РИАМО – 8 окт. Пресненский суд Москвы отказался удовлетворить иск продюсера Бари Алибасова к «Ашану», сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

По сведениям СМИ, продюсер хотел взыскать с ритейлера около 100 миллионов рублей. Ранее Алибасов направил иск в суд против производителя чистящего средства «Крот» и ритейлера «Ашан». Он подчеркивал, что именно в «Ашане» приобрел чистящее средство.

«Восьмого октября Пресненский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Алибасова Б.К. к ООО АМС Медиа, ООО Ашан, СПАО Ингосстрах о компенсации морального вреда, возмещении ущерба в счет причиненного вреда здоровью. Судом постановлено решение, согласно которому в удовлетворении исковых требований Алибасова Б.К. отказано», – сказал собеседник агентства.

Алибасова госпитализировали в начале июня. Продюсер попал в больницу, так как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». По словам врачей, он получил серьезный ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. 17 июня продюсера выписали из больницы. После этого эксперты предположили, что история с его отравлением является фейком.

Представитель Алибасова опроверг новые доказательства инсценировки отравления продюсера>>