РИАМО - 8 окт. Вакцинацию против гриппа с начала сезона уже прошли более 1 миллиона жителей Подмосковья, что составляет свыше 15% от населения, сделать прививку можно в медорганизациях и в мобильных пунктах вакцинации, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Сейчас уровни заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в целом по субъекту не превышают пороговых значений.

«В Московской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По данным оперативного мониторинга на 7 октября, привито всего более 1,101 миллиона человек (15,2% от населения), в том числе детей 355589. За счет средств работодателей привито более 21 тысячи человек (1,9% от числа привитых)», - говорится в сообщении.

Сделать прививку против гриппа можно в медицинских организациях по месту прикрепления полиса обязательного медицинского страхования, руководители предприятий и организаций могут привить своих сотрудников по договору с медорганизациями, имеющими лицензию на вакцинопрофилактику.

В регионе также работают выездные мобильные пункты вакцинации (в торговых центрах, на железнодорожных станциях) в следующих муниципалитетах: Домодедово, Долгопрудный, Дмитров, Егорьевск, Ивантеевка, Истра, Клин, Красногорск, Королев, Ленинский округ, Лобня, Лосино-Петровский, Луховицы, Лыткарино, Можайский округ, Мытищи, Наро-Фоминский округ, Богородский округ, Одинцовский округ, Павловский Посад, Подольск, Пушкинский округ, Раменский округ, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Шатура, Шаховская, Щелково.

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