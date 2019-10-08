РИАМО – 8 окт. Федеральная налоговая служба (ФНС) России выявила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах, таким образом, в стране существует высокий уровень теневых зарплат, сообщает РИА Новости.

Заместитель главы ведомства Светлана Бондарчук уверена, что все это требует дополнительного внимания со стороны власти.

«Данные Росстата и ФНС России отражают серьезное превышение расходов над доходами граждан даже при учете фактора закредитованности населения. Так, в Республике Татарстан оно составило 44,8%, или 458 миллиардов рублей в 2017 году, а в Саратовской области – 31,5%, или 141 миллиард рублей», – сказала Бондарчук на совещании в Саратове, которое было посвящено реализации федеральной программы по легализации теневой заработной платы.

Кроме того, она дополнила, что в большинстве субъектов России разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов.

«Работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но, тем не менее, «обеление» экономики идет медленными темпами», – добавила Бондарчук.

Она подчеркнула, что эта проблема актуальна для всех регионов страны, а не только для субъектов Приволжского феlерального округа.