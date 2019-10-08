РИАМО – 8 окт. Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили проект о получении права на негосударственную пенсию женщинами в возрасте 55 лет и мужчинами в возрасте 60 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

«С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон, которым предусматривалось поэтапное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости – 65 и 60 лет мужчины и женщины соответственно. Эти изменения также влекут одновременное увеличение возраста (с которого появляется право – ред.) на негосударственную пенсию», – сказал член комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий Скриванов.

В связи с принятием закона у лиц, выходящих на негосударственную пенсию по договорам, заключенным после 1 января 2019 года, право на получение негосударственной пенсии возникает после 60 и 65 лет, дополнил он.

Скриванов полагает, что возрастные ограничения, которые существуют в государственном пенсионном обеспечении, не могут стать критерием для инвестиции человека в свою жизнь.

В свою очередь депутат Госдумы Евгений Шулепов в беседе с изданием уточнил, что законопроект справедлив, так как это негосударственное накопление россиян, это их личные деньги.

Парламентарий разъяснил, что женщины 55 лет и мужчины 60 лет имеют право распоряжаться своими пенсионными накоплениями.

«Негосударственные пенсионные фонды – это «длинные» деньги. И, конечно, российская экономика заинтересована в развитии таких финансовых институтов. Естественно, это решение позволит им увеличить свои фонды. Это очень важно для российской экономики», – резюмировал Шулепов.