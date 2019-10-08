РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 окт. В рамках партпроекта «Чистая страна» весной 2020 года планируется повторное зарыбление Наташинского пруда в подмосковных Люберцах, сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Александр Шлапак.

Во вторник в администрации Люберец прошло заседание, на котором обсудили реализацию проектов партии «Единая Россия», всего обсудили 14 федеральных проектов и один муниципальный. На заседании рассмотрели и партпроект «Чистая страна». В его рамках партийцы запустили в Наташинский пруд молодь и сеголеток карася, а также белого амура. Уже к 2021 году рыба начнет активно размножаться сама.

«Активисты пообещали, что зимой будут следить за рыбами и делать им лунки, чтобы караси и амуры успешно перезимовали. Повторить акцию планируется весной 2020 года», – сказал Шлапак.

Глава Люберец Владимир Ружицкий поблагодарил Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» за содействие в реализации партийных проектов на территории городского округа.

«Я хочу сказать спасибо руководству партии «Единая Россия» по Московской области, есть ряд вопросов, которые должны решаться на территории. Мы можем говорить <…>, а люди любят видеть что-то конкретное. Любые слова всегда надо превращать в действия», – отметил он.