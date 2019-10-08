РИАМО – 8 окт. Выписку актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк могли провести из-за отсутствия эффекта от лечения или из-за перерыва в лечении, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее СМИ сообщили, что из частной клиники в Москве тайно выписали звезду ситкома «Моя прекрасная няня», которая лечилась от рака под вымышленной фамилией. Врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина Игорь Долгополов отметил, что глиобластома, которую якобы обнаружили у Заворотнюк, не лечится в тех случаях, когда ее удаление хирургическим путем невозможно.

«При должном лечении и получении поддерживающей терапии пациенты с таким диагнозом крайне редко живут дольше двух лет. Насколько я знаю, человек уже долго лечится и не только в нашей стране. <…> Найдя данные о точной дате постановки диагноза и отсчитав около двух лет от нее, вы найдете примерный ответ, почему ее выписали», – сказал Долгополов.

Медик подчеркнул, что пациента с таким заболеванием выписывают из клиники и переводят домой из-за перерыва в лечении или же если оно неэффективно.

«То есть он выписывается на паллиативную терапию домой», – подчеркнул онколог.

Ранее СМИ сообщали, что у актрисы диагностировали последнюю стадию рака мозга. Родственники и друзья актрисы на дают никаких комментариев по диагнозу и лечению Заворотнюк.