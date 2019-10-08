РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 окт. В ДТП на одном из перекрестков в подмосковном Подольске пострадал 6-летний мальчик, он ехал в машине без специального детского кресла, ребенку назначили амбулаторное лечение, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Столкновение двух автомобилей произошло 7 октября в 17:20 на перекрестке Госпитального проезда, улиц 50 лет ВЛКСМ и Кирова.

«В результате столкновения транспортных средств пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля. В момент ДТП мальчик 6 лет находился на заднем сидении транспортного средства, был не пристегнут штатным ремнем безопасности, без детского удерживающего устройства, вместе с матерью. В результате ДТП он получил ушибленные раны лица, ему наложены швы и назначено амбулаторное лечение», – говорится в сообщении.

В материале подчеркивается, что в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма нельзя пренебрегать правилами дорожного движения.