РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 окт. Жители Подольска 25 октября смогут узнать об имущественных налогах на Дне открытых дверей в налоговой инспекции округа, сообщается на сайте администрации округа.

«Межрайонная ИФНС России №5 по Московской области в Подольске проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков округа. Мероприятие будет проходить 25 октября с 9:00 до 18:00. Все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц», – говорится в сообщении.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в горокруге Подольск, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.