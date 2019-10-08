РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 окт. Анимационной программой и шоу мыльных пузырей отметили завершение комплексного благоустройства двора на улице Карбышева в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Обновленный двор торжественно открыли на улице Карбышева. В честь события для маленьких жителей дома №17 организовали анимационную программу и шоу мыльных пузырей», – говорится в сообщении.

Во дворе установили новую детскую игровую площадку, скамейки и другие элементы благоустройства, обустроили автомобильную парковку и наружное освещение. Проект был скорректирован с учетом пожеланий жителей, которые сами выбрали малые архитектурные формы для детских площадок, обозначили места для установки лавочек и урн.

Всего в этом году в городском округе Красногорск в перечень дворовых территорий, запланированных к комплексному благоустройству, вошли 32 двора. 9 октября состоится открытие после комплексного благоустройства дворовой территории у дома №8 по улице Школьная, 14 октября – в поселке Мечниково.

«Еще по 10 адресам округа продолжаются ремонтные работы. Кроме того, до конца октября маленьким красногорцам подарят 7 больших современных детских площадок, оборудованных по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева», – заключается в материале.