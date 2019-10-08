РИАМО – 8 окт. Цена на новые квартиры, которые предоставляют жителям столицы по программе реновации, выше стоимости сносимых примерно на 40%, участники программы реновации получают совершенно иное качество жизни, сообщает «Интерфакс».

«Необходимо отметить, что новые квартиры, предоставляемые переселенцам по программе реновации, существенно дороже и качественнее того жилья, из которого они выезжают. По нашим оценкам, стоимость новых однокомнатных квартир выше старых на 44%, а двухкомнатных – до 35%», – сказал заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй на выставке Expo Rea, проходящей в Мюнхене.

Валуй дополнил, что в среднем площадь предоставляемого жилья на 30% больше сносимого.

«Участники программы реновации получают совершенно иное качество жизни. Это не только современная комфортная квартира с большей площадью, но и благоустроенные дворы и комфортная среда, комфортный район вокруг самого дома», – разъяснил Валуй.

Он подчеркнул, что сейчас переселение ведется уже во всех округах столицы.

Программу реновации жилищного фонда утвердили в столице в 2017 году. В новостройки по данной программе переедут порядка 1 миллиона москвичей. Реновация предусматривает расселение 5173 домов.