РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 окт. Администрация подмосковного Подольска выставила на торги четыре постройки, находящиеся в муниципальной собственности, сообщается на сайте администрации округа.

«Уважаемые инвесторы округа, информируем о том, что соответствии с решением совета депутатов Подольска в настоящее время на торги выставлены 4 объекта муниципального имущества», – говорится в сообщении.

Это встроенное нежилое помещение в микрорайоне Климовск на улице Ленина, дом №12; часть здания, встроенного в нежилое помещение в микрорайоне Климовск на проспекте 50 лет Октября, дом №16Б; административное здание с земельным участком на 1-ом Деловом проезде, дом №19 и объект незавершенного строительства в селе Красная Пахра.

Справочную информацию можно получить в комитете имущественных и земельных отношений администрации городского округа Подольск по телефону: 8(496)754-49-60.