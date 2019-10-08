РИАМО (БАЛАШИХА) – 8 окт. Ведущую к стеле Победы дорожку заасфальтировали в микрорайоне Керамик подмосковной Балашихи в ходе благоустройства территории у пруда, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы члена фракции «Единая Россия», депутата Мособлдумы Тараса Ефимова.

Тарас Ефимов вместе с депутатом Совета депутатов Балашихи Ульяной Кондряковой проверил во вторник ход благоустройства аллеи у пруда в микрорайоне Керамик.

«Жители давно просили благоустроить территорию у пруда Керамик. В этом году работы начались: подрядная организация уже заасфальтировала дорожку, ведущую к стеле Победы, заложила сети для установки столбов освещения. Рядом с прудом подготовлена площадка для уличных тренажеров», – сказал Ефимов.

Он добавил, что, к сожалению, не все работы были выполнены качественно.

«Есть вопросы к установке бордюрного камня парковочных карманов – невооруженным глазом видно, что он стоит на земле и вывалится при наезде на него. Также нет пока понимания, как будут обустроены спуск к воде и прогулочная зона вдоль берега», – подчеркнул Ефимов.

Депутат попросил Кондрякову отработать этот вопрос с администрацией Балашихи и провести встречу с жителями, рассказать о будущей аллее – новом месте отдыха в данном микрорайоне.