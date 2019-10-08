РИАМО – 8 окт. На территории особой экономической зоны «Дубна» компания «ВестМедГрупп» намерена построить завод по производству инновационного медицинского оборудования, которое в первую очередь будет поставлять в региональные учреждения здравоохранения, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В реализацию проекта планируется инвестировать свыше 100 миллионов рублей и создать примерно 100 рабочих мест.

«Экспертный совет по технико-внедренческим ОЭЗ Московской области поддержал совместный проект российского производителя медицинского оборудования под брендом CADUCEUS (Кадуцей) и разработчика инновационных решений в сфере медицины, компании «ВестМедГрупп». Компании планируют возведение нового офисно-производственного комплекса с использованием самых современных технологий производства, автоматизации и логистики», – говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов уточнил, что в связи с решением построить завод резидент ОЭЗ в Дубне, компания «ВестМедГрупп» увеличила сумму собственных инвестиций в проект с 13 до 103,5 миллионов рублей и запланировала создать на предприятии более 100 рабочих мест.

Проект имеет большое значение для улучшения качества здравоохранения, а также благосостояния жителей региона и его экономики в целом.

Хромов также дополнил, что начать строительство офисно-производственного комплекса площадью более 1,2 тысячи квадратных метров планируется на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» весной 2020 года.

На новом предприятии будет осуществляться технико-внедренческая деятельность, связанная с разработкой и производством инновационных комплексных систем медицинского газоснабжения, а также палатного оборудования для жизнеобеспечения пациента.

В новом комплексе планируется оборудовать производственные, складские, хозяйственные, бытовые и офисные помещения, а также просторные аудитории для осуществления образовательной деятельности. Эта деятельность была добавлена в ходе актуализации бизнес-плана и также одобрена экспертным советом.

Необходимость реализации резидентом данного направления связана с нехваткой квалифицированных специалистов, которые готовы осуществлять производство, монтаж, обслуживание оборудования медицинского газоснабжения и проектирование объектов здравоохранения и их инженерных систем. В июне этого года на образовательный вид деятельности инвестор получил лицензию и сегодня продолжает разработку новых и совершенствование имеющихся программ обучения специалистов.

Компания «ВестМедГрупп» уже наладила серийное производство настенных медицинских консолей марки CADUCEUS. С марта 2019 года было произведено более 1,2 тысячи консолей различных модификаций.