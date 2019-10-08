РИАМО - 8 окт. В Рузском городском округе Подмосковья отремонтировали 36 участков дорог, 11 из которых относятся к региональным дорогам, а 25 — к дорогам местного значения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, на 11 участках региональных дорог общей протяженностью порядка 72 километров было уложено асфальтобетонное покрытие.

«На участке Кожино – санаторий «Узбекистан» с 5,4 по 9,9 километра, выбранном жителями на портале «Добродел», а также на участках Звенигород – Колюбакино – Нестерово с 30 по 32,2 километра и с 36 по 28,1 километра, Николаево – Лыщиково – Дорохово с 0 по 10,4 километра заменили дорожное покрытие и нанесли разметку», - говорится в материале.

Кроме того, были отремонтированы 25 участков дорог местного значения протяженностью более 20 километров. Так, например, дорожники отремонтировали центральные улицы Социалистическая, Октябрьская, Профессиональная в Рузе, а также Советскую и Партизанскую улицы в поселении Тучково. Помимо этого, они провели профилирование грунтовой дороги в деревне Паново.

«Согласно мероприятиям по снижению аварийности на территории муниципалитета построено порядка 3 километров тротуаров вдоль региональных дорог Палашкино – Лидино – Сумароково в деревнях Хомьяново и Сумароково, Можайское шоссе – Тучково в деревне Тучково, Лысково – Ивойлово – Сычево в селе Покровском и деревне Ивойлово», - отмечается в сообщении.

Также ведется ремонт дорог в Рузе и Тучкове.

Планируется обустройство поворотной полосы на пересечении улиц Федеративная и Солнцева в Рузе. Здесь работы проводятся в рамках областного проекта «Быстрые решения», направленного на улучшение пропускной способности перекрестков. Строители уже почти закончили объект, на данный момент устанавливаются ограждения.