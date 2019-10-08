РИАМО - 8 окт. Общественная палата Московской области просит ввести административную ответственность для компаний-перевозчиков за нарушение требований к перевозке пассажиров, рассказал председатель комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуре и благоустройству военных городков Общественной палаты Московской области Вячеслав Панькин.

Во вторник в доме правительства Московской области под председательством Анатолия Торкунова прошло пленарное заседание Общественной палаты Московской области, на котором и был затронут данный вопрос.

«Также хотел внести законодательную инициативу в областную думу, <...> чтобы административную ответственность несла транспортная компания. Это мотивирует заняться вплотную подбором персонала», - сказал Панькин.

Он отметил, что на сегодняшний день административную ответственность за нарушения правил перевозки пассажиров несет водитель, а не компания-перевозчик.

«Все предложения очень взвешенные. Они пойдут на пользу нашей отрасли. Готов в любом формате их обсуждать, в любое время. Спасибо большое за вашу работу», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.