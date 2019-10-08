РИАМО – 8 окт. Подмосковные спортсмены в составе сборной России выступят на чемпионате мира по керлингу в Шотландии, который пройдет с 12 по 19 октября городе Абердин, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В соревнованиях примут участие представители 40 национальных команд. В составе сборной России выступят спортсмены из Московской области Александр Еремин, Анастасия Москалева и Дарья Морозова, а также петербуржец Даниил Горячев», – отмечается в сообщении.

Соперниками россиян в группе Е станут Австрия, Бельгия, Англия, Финляндия, Франция и Корея.

В плей-офф попадут 16 сильнейших команд: по три лучшие от каждой из пяти групп и сильнейшая среди занявших четвертые места. С 12 по 17 октября пройдут игры группового этапа, 18 октября будут сыграны раунды 1/8 и 1/4 финала, а 19 октября команды встретятся в полуфиналах и выявят победителя, а также обладателей серебряной и бронзовой наград.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков напомнил, что в активе россиян победа в 2016 году и бронза, завоеванная двумя годами позднее.

«Приятно, что основу национальной команды России на текущем старте составляют именно представители Московской области. Это говорит о силе подмосковной школы. Уверен, что спортсмены сделают все возможное, чтобы повторить и превзойти свой прошлогодний результат», – дополнил он.