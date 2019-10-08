РИАМО – 8 окт. Более 1,5 тысяч звонков обработали операторы единого call-центра «Стань мамой в Подмосковье», учреждение начало работать в регионе с 9 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Ежедневно в call-центр поступает порядка 100 звонков. Операторы готовы рассказать о необходимых документах, которые надо взять с собой в роддом, получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и комплексной услуге, записать на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам. Отмечу, что звонки поступают не только из Московской области, но и из других регионов России – каждое пятое обращение», – заявила министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова.

Позвонить в единый call-центр «Стань мамой в Подмосковье» можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

В Московской области реализуются и другие меры поддержки молодых мам. В частности, с 1 сентября при выписке из роддома женщина может получить подарочный набор для новорожденного «Я родился в Подмосковье» или денежную выплату в размере 20 тысяч рублей.

Подмосковье – единственный в России регион, предоставляющий право выбора между подарком и выплатой денежных средств. Также еще во время нахождения в роддоме маме оформят необходимые документы для малыша, в том числе свидетельство о рождении, временный полис ОМС, ИНН, прикрепят малыша к поликлинике, оформят документы на получение материнского капитала, поставят на учет и зачислят в детский сад.