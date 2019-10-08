РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 окт. Сварщику предприятия «ЗиО-Подольск» вручили грамоту администрации округа за вклад в развитие промышленного производства и добросовестный труд, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Сотрудник ПАО «ЗиО-Подольск» удостоен муниципальной награды. Торжественная церемония прошла на днях в администрации округа. За успехи в выполнении производственных задач, большой вклад в развитие промышленного производства Подольска, многолетний добросовестный труд почетной грамотой администрации был награжден электросварщик ручной сварки 6 разряда Александр Посулихин», – говорится в сообщении.

Посулихин работает на «ЗиО-Подольск» 15 лет. На сегодняшний день он является одним из немногих сварщиков, кто способен выполнять сложнейшие сварные элементы под различные виды контроля. Внес значительный вклад в реализацию проекта по изготовлению реакторных установок «РИТМ-200» для новейшего отечественного универсального атомного головного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 «Арктика» и серийных ледоколов «Сибирь» и «Урал».

За счет применения новых методов сварки и усовершенствования сварочного оборудования Посулихин добился сокращения времени сварки гидрокамер с корпусом реактора «РИТМ-200» на 10% от запланированного. Благодаря многолетнему опыту, Посулихину удалось снизить количество дефектов при сварке до 4%, при допустимой норме в 8%.