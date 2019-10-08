РИАМО - 8 окт. В терминале «Аэроэкспресса» в международном аэропорту Шереметьево появился специальный автомат для выдачи интернет-заказов, через который также можно оплатить покупку, говорится в сообщении пресс-службы «Аэроэкспресса».

«Теперь пассажиры «Аэроэкспресса» могут самостоятельно получить онлайн-заказ в удобное для них время без очередей и ожидания курьера», - говорится в материале.

У автомата удобный интерфейс, чтобы получить посылку из него, нужно лишь указать код заказа. Кроме того, если покупка не была оплачена заранее, то за нее можно заплатить прямо в автомате банковской картой или наличными.

Ранее в терминалах «Аэроэкспресса» в аэропортах Шереметьево и Домодедово, а также на Белорусском и Павелецком вокзалах начали работу новые вендинговые зоны. Всего было установлено 22 новых аппарата.