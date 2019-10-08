РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 окт. Во всероссийской спартакиаде среди инвалидов в Подольске соревнуются около 160 спортсменов из различных регионов страны, соревнования завершатся 9 октября, сообщил «РИАМО в Подольске» замдиректора по общим вопросам УСЦ «Юность» Егор Егоров.

В УСЦ «Юность» микрорайона Климовск во вторник открылась всероссийская спартакиада инвалидов, посвященная 20-летию создания Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Открыли мероприятие замминистра спорта РФ Марина Томилова, президент паралимпийского движения России Владимир Лукин, глава округа Николай Пестов и многие другие.

«Спартакиада началась во вторник, 8 октября. Уже прошли соревнования по шашкам и дартсу, в которых приняли участие около 80 спортсменов из различных уголков страны. 9 октября будут проходить соревнования по шахматам и бадминтону, и в них примет участие примерно такое же количество человек», – сказал Егоров.

Он отметил, что соревнования такого уровня проводятся в УСЦ «Юность» впервые, и в настоящее время ведутся переговоры о том, чтобы летнюю спартакиаду также провести в округе.

По словам Егорова, ожидается, что спартакиада завершится 9 октября в районе 14:00. Победителей и призеров ждут памятные призы и награды.