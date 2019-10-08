РИАМО – 8 окт. Завершается проектирование реконструкции стадиона «Пушкино» в Пушкинском городском округе, объект намерены открыть в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Стадион расположен на улице 50 лет Комсомола.

«В результате реконструкции в составе нового стадиона появится спортивное ядро с искусственным покрытие и подогревом, беговыми дорожками и площадками для игр и занятий спортом. Будет оборудована трибуна на 1 тысячу посадочных мест с подтрибунными помещения с 6 раздевалками, тренажерным залом, кафе, массажным кабинетом, судейской, комментаторской и прочими необходимыми техническими и административными помещениями», – отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Он дополнил, что на прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство.

«Новый стадион будет отвечать всем современным стандартам и техническим требованиям», – подчеркнул Тагиев.

Объект включен в госпрограмму «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета. Ввести обновленный спортивный объект в эксплуатацию планируется уже в 2021 году.