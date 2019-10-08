РИАМО - 8 окт. Инспекторы эконадзора начали административное расследование по фактам нарушений охранного режима заказника «Покровский», который находится в подмосковном Клину, там обнаружили навалы мусора и сточную канаву, отходы уже убрали, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Информацию о нарушениях в Минэкологии направила дружина охраны природы Биологического факультета Московского государственного университета. Аналогичная информация была направлена в комитет лесного хозяйства Московской области, поскольку заказник организован на землях лесфонда», — говорится в сообщении.

По словам студентов и преподавателей, в заказнике нашли навалы мусора, кострища, канавы для отвода сточных вод, следы передвижения автотранспорта вне дорог общего пользования.

«Расследование Минэкологии призвано выявить нарушителей и привлечь их к административной ответственности. Тем временем сотрудники Комлесхоза уже приступили к ликвидации последствий нарушений», — добавляется в сообщении.

Навалы мусора убрали, проезды на землях Октябрьского участкового лесничества, входящих в особо охраняемую природную территорию, перекрыли. Выявили виновника прокладки сточной канавы. Его вызвали на подписание протокола об административном нарушении.