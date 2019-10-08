РИАМО – 8 окт. В Химках, Королеве, Лосино-Петровском и Солнечногорске по предписанию Госжилинспекции отремонтированы фасады домов, управляющие компании получили штрафы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

При осмотре дома №8 по улице Озерная в Химках выявили 11 нарушений жилищного законодательства, связанных с выкрашиванием облицовочного кирпича со стороны подъездов.

«Восемь нарушений, касающихся трещин в кирпичной кладке около окон, зафиксировано инспекторами в доме №2 по улице Карла Маркса в Королеве. По адресу: город Лосино-Петровский, улица Ленина, дом №19 в районе оконных проемов квартир заявителей выпадала кирпичная кладка. Обращение жителя Солнечногорска о наличии протечек на стенах также подтвердилось, в доме №35 по улице Подмосковная установлено нарушение герметичности межпанельных швов по периметру квартиры заявителя», – отмечается в сообщении.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина пояснила, что данные нарушения образовались вследствие нерегулярно проводимых технических осмотров строительных конструкций и отсутствия необходимых восстановительных работ.

Она подчеркнула, что организациям, управляющим домами, выданы предписания о проведении ремонта фасадов домов в местах разрушений. Административные производства закончились для виновных оплатой штрафов в размере от 25 до 125 тысяч рублей.

В ходе контрольной проверки установлено, что благоприятные и безопасные условия проживания граждан управляющими организациями обеспечены. Также провели необходимые охранно-поддерживающие мероприятия по предупреждению дальнейшего разрушения несущих конструкций, сотрудники надзорного ведомства составили соответствующий акт.